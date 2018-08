Polska astronomia ucierpi? Naukowcy: Dyscyplina narodowa

Cytowalność prac naukowych polskich astronomów jest o około 25 proc. wyższa od średniej światowej. Resort Jarosława Gowina zdecydował jednak, że astronomia straci status odrębnej dyscypliny naukowej. Jak podaje Onet, naukowcy są oburzeni i apelują o pomoc.

W projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca, na liście dyscyplin naukowych astronomia przestała być odrębną dziedziną naukową - informuje Onet. Zaliczona została w poczet nauk fizycznych.

Ministerstwo twierdzi, że dotychczasowa lista zbyt się rozdrabniała.

Głos w sprawie zajęło Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), które już od jakiegoś czasu protestuje przeciwko pomysłom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na nowy sposób klasyfikacji dziedzin naukowych. Zdaniem towarzystwa, jest ona bardzo niekorzystna dla astronomii. PTA zorganizowało publiczną petycję i zbiera w internecie głosy poparcia.

„Zwracamy się do Pana w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczącego nowego podziału dyscyplin naukowych (projekt z dn. 31 lipca 2018 r.), w którym Astronomia nie występuje jako oddzielna dyscyplina, co do tej pory miało miejsce” - pisze PTA w petycji do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina. „Astronomia jest jedną z najstarszych nauk na Ziemi i w naszym kraju ma ona wspaniałe, wielowiekowe tradycje. Ośmielamy się twierdzić, że jest to wręcz dyscyplina NARODOWA! To przecież nasz rodak, kanonik warmiński Mikołaj Kopernik, "wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię". „Współcześni polscy astronomowie kontynuują tę wspaniałą tradycję z wielkim powodzeniem umacniając markę jaką jest Polska Astronomia” - czytamy. Dowodem jest statystyka prowadzona w światowym serwisie Web of Science, według której poziom cytowalności prac naukowych polskich astronomów jest o ok. 25% wyższy od średniego poziomu światowego. Podkreślamy, że jest to jedyna dyscyplina w Polsce, która lokuje się tak wysoko w światowych rankingach” - podkreślono.

Petycję Polskiego Towarzystwa Astronomicznego podpisać można TUTAJ.