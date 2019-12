Jan Maciejewski: Boże Narodzenie, najbardziej apokaliptyczne ze wszystkich świąt Ilustracja Johna Leecha z pierwszego wydania "Opowieści wigilijnej" Wikimedia Commons, Domena Publiczna

A zaczęło się od Dickensa, to wszystko jego wina. Jeżeli istnieje książka, dla której warto by rozpalać stosy, jest nią z pewnością „Opowieść wigilijna". W żadnej innej XIX wiek, wiek kapitalizmu i ideologii, kolonializmu i filantropii – epoka, w której łajdactwo podniosło do rangi sztuki wynajdywanie dla siebie wymówek i uzasadnień – nie przegląda się tak precyzyjnie jak tutaj. To przez Dickensa co roku spędzam godziny w kolejkach, jemu złorzeczę w myślach, kiedy już dopycham się do kasy, po freudowsku plącze mi się język i informuję sprzedawczynię, że „zapłaczę kartą".