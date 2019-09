Episkopat tworzy fundusz dla osób molestowanych przez duchownych

Pomysł utworzenia takiego funduszu powstał kilka miesięcy temu. Arcybiskup Wojciech Polak, który w marcu został delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, w maju przedstawił go Radzie Stałej Episkopatu, która przygotowuje m.in. tematy na zebrania plenarne oraz rady biskupów diecezjalnych. Bo to właśnie zgoda biskupów ordynariuszy jest konieczna do tego, by fundusz powstał. Jak się dowiedzieliśmy, taką zgodę hierarchowie wyrazili na spotkaniu, które odbyło się pod koniec sierpnia na Jasnej Górze.

