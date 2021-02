Nietykalny ksiądz Andrzej D.

Czytaj więcej W przypadku jednego z chłopców, który zeznał, że padł ofiarą molestowania, decyzja prokuratury jest co najmniej kontrowersyjna. Chłopiec opowiadał, że odbył stosunek oralny z księdzem, bo był „sparaliżowany strachem". Ale prokurator uznał, że skoro nie doszło do przemocy fizycznej, przestępstwa nie było (szczegóły poniżej).

Inwestycja rozpoczęła się uroczyście, z udziałem arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, prezydenta miasta, parlamentarzystów i innych ważnych obywateli miasta. Ale już wkrótce wspólna inicjatywa przerodziła się w wojnę. Kościół ogłosił, że buduje DPS, ale dla osób chorych psychicznie. Miasto – że plany zakładały budowę DPS dla osób starszych. Dla miasta ma to ogromne znaczenie, bo kolejka oczekujących na miejsce w zwykłym DPS liczy ponad pół tysiąca osób. Wiele z nich znajduje się w dramatycznej sytuacji życiowej. Doszło do otwartego konfliktu.

Dlaczego kościołowi tak bardzo zależy na stworzeniu DPS dla osób z chorobami psychicznymi, że wdał się w ostry, publiczny spór z władzami Szczecina? Próbowaliśmy zapytać o to polityków i duchownych, jednak większość z nich albo nie chciała się wypowiadać, albo robiła to wyłącznie pod warunkiem zachowania anonimowości.

Oficer tłumaczy, dlaczego pozycja księdza D. mimo zarzutów od lat jest niezachwiana. – On jest zbyt ważny dla [arcybiskupa] Dzięgi – tłumaczy. – To jest naprawdę bystry facet [ks. Andrzej D.], który mając w ręku tysiąc złotych, za chwilę potrafi mieć dziesięć tysięcy, a za chwilę 100 tysięcy i jeszcze więcej. Nie zrezygnują z niego, bo takiej złotej kury nie mają.

Jego zdaniem w całym zamieszaniu o Dom Pomocy Społecznej chodzi o pieniądze. – Biskup jako sztandarowe postawił to, żeby kościół miał szpital z tym DPS – mówi. – To przyniesie im cholerne zyski. Cholerne. Nie będą musieli się o pieniądze martwić, jak to zacznie hulać.

Chociaż kuria apeluje do darczyńców o wsparcie inwestycji, sam ksiądz Andrzej D. jest bardzo zamożny. Niedaleko Koszalina, w miejscowości Głusza (gmina Polanów), ma okazałą willę stojącą na trzyhektarowym cyplu, nad prywatnym jeziorem. Do najbliższego domostwa jest kilkaset metrów. Wokół gęste lasy i wzgórza.

Również urzędnik gminny z Polanowa, z którym rozmawialiśmy, przyznał, że wie o dzieciach przebywających w „pałacu". Ksiądz D., którego o to zapytaliśmy, zdecydowanie zaprzeczył, aby takie zdarzenia miały miejsce. Kilka dni później skontaktował się z nami cytowany wyżej były oficer służb. – Niech pan się szykuje na wielką wojnę, bo pański program, jaki on będzie, zostanie poczęstowany kontrprogramem w telewizji Trwam. To już jest załatwione, to już załatwiła kuria. Będzie przeciwko panu jeden człowiek, mecenas Krzysztof W. Ten facet został wynaleziony przez kurię. Będzie prowadził przeciwko panu sprawę. Powiedział, że „ja tego sk... zgnoję". Za wszelką cenę pana będą chcieli zniszczyć.