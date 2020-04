Święta inne niż dotąd. Kościół we własnym domu

- Niedzielą Palmową otwieramy Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Zapraszam, żeby w tym czasie nasze domy stały się szczególnymi domami modlitwy - apeluje ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi wydają wytyczne związane z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. - Zezwalam, aby obrzędy Świętego Triduum Paschalnego poza katedrą i kościołami parafialnymi były celebrowane także w innych miejscach, w szczególności w kościołach rektoralnych, sanktuariach, klasztorach, seminariach i wspólnotach zakonnych – podał abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Poniżej dalsza część artykułu

Przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach do dnia 11 kwietnia może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, a od Niedzieli Wielkanocnej do odwołania w nabożeństwie może brać udział 50 osób, chyba że pojawią się nowe przepisy dotyczące zgromadzeń religijnych.

Sami zróbcie palmy Już jutro Niedziela Palmowa, która przypomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tłumy witały go zielonym gałązkami i okrzykami „Hosanna".

- Epidemia uniemożliwia uczestnictwo w obchodach Niedzieli Palmowej w kościołach, dlatego zachęcam do włączenia się w modlitwę Kościoła poprzez liturgię w domach – mówi ks. Rytel-Andrianik.

Przyznał, że zdecydowana większość z katolików, z powodu ograniczeń sanitarnych, nie może brać udziału w mszach św. i nabożeństwach w kościołach, ale może w tym dniu w swoich domach włączyć się w modlitwę kościoła na całym świecie, która rozpoczyna Wielki Tydzień.

- Liturgia Niedzieli Palmowej koncentruje się wokół Męki Pańskiej, to jest ona również zapowiedzią zmartwychwstania, zwycięstwa nad śmiercią i nowego życia, które symbolizują palmy. „To dla nas czas nadziei i pocieszenia w tej trudnej sytuacji. Zawierzmy wszystko Bogu poprzez modlitwę, On nas nigdy nie opuszcza" – dodał ks. Rytel-Andrianik.

Zachęca, by w Niedzielę Palmową uczestniczyć w transmisjach mszy świętej i nabożeństw „Gorzkich Żali", które on-line transmituje wiele parafii.

- Możemy przygotować palmy z materiałów, które mamy w domach, mogą to być także zielone gałązki. O godz. 12 zapraszam do włączenia się w modlitwę „Anioł Pański" z papieżem Franciszkiem poprzez transmisje, m.in. w TVP1, Polsat, TV Trwam, Radiu Maryja i modlitwy w intencji ustania pandemii koronawirusa, za chorych, zmarłych i ich rodziny" – mówi rzecznik KEP.

Apeluje też, by publikować zdjęcia własnych palm w mediach społecznościowych z hasztagiem #Palma. Jak podkreślił, do fotografii można dołączyć cytaty z Pisma Świętego.

- Dzięki temu ma powstać „wirtualna procesja z palmami", która w normalnej sytuacji w Niedzielę Palmową odbywa się w kościołach z udziałem wiernych – tłumaczy ks. Rytel-Andrianik.

Dodaje, że uczestnicząc w akcji #Palma będziemy dzielili się z innymi przeżywaniem Niedzieli Palmowej i mimo kwarantanny i izolacji można budować duchową wspólnotę.

Nie będzie mycia nóg... Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, podobnie jak inni biskupi, wydał wytyczne związane z obchodzeniem świąt wielkanocnych. Zachęca on duszpasterzy do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli duchowo przeżywać tajemnice Świętego Triduum Paschalnego.

- W celu ich głębszego przeżycia w kościołach i w domach przygotowane zostały pomoce duszpasterskie dostępne na stronie internetowej – podał metropolita krakowski.

W archidiecezji krakowskiej msza święta Krzyżma z udziałem księży archidiecezji połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie w późniejszym terminie, prawdopodobnie 12 września.

- Stolica Apostolska udzieliła wszystkim kapłanom pozwolenia na odprawienie Mszy Wieczerzy Pańskiej w odpowiednim miejscu bez uczestnictwa wiernych, o ile nie jest możliwe sprawowanie mszy świętej wraz z nimi – informuje metropolita krakowski.

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum), ale zgodnie z polską tradycją, należy zachować obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy.

.... czy święcenia pokarmów W Wielki Piątek celebrans oddaje cześć Krzyżowi przez ucałowanie, a pozostali uczestnicy liturgii przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon.

- Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka z adoracją Krzyża nie łączymy składania ofiar na Ziemię Świętą. Kolekta na ten cel odbędzie się w dniu 13 września - podaje abp. Jędraszewski. Informuje, że w kościołach należy urządzić Grób Pański, a tam, gdzie nie jest to możliwe, wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu.

- Zachęcam do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu po Liturgii Wielkiego Piątku, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej- apeluje metropolita krakowski. W Wielką Sobotę poleca, by nie organizować tradycyjnego święcenia pokarmów, nawet bez udziału wiernych. - Należy natomiast zachęcić wiernych do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym – mówi abp Jędraszewski.

A metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź dodaje ,że należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w nas refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji.

W czasie sprawowania mszy świętej Wigilii Paschalnej, przy obrzędzie światła, należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego.

A w liturgii chrzcielnej należy jedynie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak bez obrzędu pokropienia wiernych. Podczas nabożeństwa nie udziela się sakramentu chrztu. Jak podaje metropolita gdański w tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnych.

- Podobnie jak uczynił to Ojciec Święty Franciszek, 27 marca błogosławiąc miastu i światu przy pustym placu św. Piotra, polecam, aby celebrans na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub przed rozpoczęciem Mszy Rezurekcyjnej udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła – apeluje abp Sławoj Leszek Głódź.

Metropolita krakowski uważa, że można urządzić procesję rezurekcyjną wewnątrz świątyni, a gdzie jest to niemożliwe, można wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu i po odśpiewaniu pieśni wielkanocnej pobłogosławić zgromadzonych Najświętszym Sakramentem.

Komunia wielkanocna do 7 czerwca Biskupi zwracają uwagę, że w tym roku odbycie spowiedzi przed Świętami Wielkanocnymi, w niektórych wypadkach może być utrudnione.

– Istnieje w takiej sytuacji możliwość skorzystania z uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego – mówi metropolita gdański.

Dodaje, że osoby, które mimo wszystko pragną skorzystać z sakramentu pokuty, powinny skontaktować ze swoimi duszpasterzami. -Spowiedź jest nadal możliwa indywidualnie, ale z zachowaniem środków ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika – tłumaczy abp Sławoj Leszek Głódź.

Zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę zdrowie penitentów i szafarzy sakramentu pokuty oraz możliwości parafii, jeżeli to możliwe proszę o odłożenie spowiedzi na czas po ustaniu epidemii.

W tym roku na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która przypada 7 czerwca.