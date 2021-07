Papież Franciszek ogranicza możliwość odprawiania mszy trydenckiej

Franciszek zniósł to uprawnienie. Zdecydował, że jedynym wyrazem rytu rzymskiego jest liturgia posoborowa.

Obecnie podstawą celebracji mszy w formie nazywanej potocznie trydencką jest Mszał Rzymski w wydaniu Jana XXIII z 1962 r. Wydawanie pozwolenia na posługiwanie się nim będzie, decyzją Franciszka, wyłączną kompetencją biskupa.

Papież zakazał sprawowania liturgii przedsoborowej w kościołach parafialnych. Kościół oraz kapłana, który ma sprawować liturgię, ma wyznaczać biskup. Ordynariusz ma upewnić się, że grupy, które zwracają się z wnioskiem o zgodę na odprawienie mszy w liturgii przedsoborowej nie podważają reformy liturgii i nauczania papieży. Franciszek zakazał biskupom wydawania pozwoleń na powstawanie nowych takich grup.

Papież Franciszek napisał list do biskupów, w którym wyjaśnił swoje stanowisko. Ocenił, że dobra wola i wyrozumiałość jego poprzedników zostały wykorzystane do zwiększania dystansu, pogłębiania różnic, hamowania Kościoła na jego drodze oraz do narażania na ryzyko podziałów.

Franciszek dodał, że jest zasmucony "instrumentalnym wykorzystywaniem" Mszału Rzymskiego z 1962 r.