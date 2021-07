Majątek arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. 15 mln w nieruchomościach

Od 2006 roku arcybiskup jest właścicielem nieruchomości, która składa się z siedmiu działek. Na terenie znajduje się budynek - pałac hierarchy oraz ośrodek Caritas. Wcześniej był wykorzystywany jako szkoła. Duchowny kupił go od gminy za 60 tys. złotych. W ocenie ekspertów obecna wartość nieruchomości waha się między 6 a 8 mln złotych.

W niedalekiej odległości znajduje się gospodarstwo rolne o powierzchni 3800 m2 ze 160m2 budynkiem, w którym dom opieki prowadzą zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności. Jest tam również dom mieszkalny o powierzchni około 112 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni 276 m2. Tu łączna wycena to od 1,4 do 1,8 mln zł.

Tuż obok znajdują się inne działki, których właścicielami są członkowie rodziny arcybiskupa.

Kolejna nieruchomość znajduje się półtora kilometra od pałacu. To trzy działki o łącznej powierzchni 2,5 hektara. Na jednej z działek znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni 100m2. Wartość? od 76 do 110 tys. zł.

Arcybiskup na co dzień mieszka w oddalonej o 3 kilometry posiadłości, która składa się z czterech działek. Dwie z nich należą do duchownego, pozostałe do bliskich członków jego rodziny.

Po drugiej stronie drogi znajduje się kolejne gospodarstwo. Łącznie to ponad 10 hektarów o wartości od 4,8 do 5,2 mln złotych.

Nie wiadomo, ile dokładnie wynosi uposażenie emerytowanego generała dywizji i arcybiskupa. W najkorzystniejszym wariancie może to być nawet około 20 tys. złotych miesięcznie.