O. Rydzyk: Oni są gotowi z Polski zrobić drugą Jugosławię

Według o. Rydzyka „widzimy przekraczanie kolejnych granic, godzenie w wartości”. - Prowadzi to w konsekwencji do wielkich konfliktów społecznych - ostrzegał.

- W początkach działalności Radia Maryja, widząc, jak ten proces się rozwija, mówiłem, że ideologia zła nie zatrzyma się. Jej inicjatorzy, sterujący nią nie poprzestaną na konfliktowaniu ludzi, atomizowaniu społeczeństwa, na propagandzie kłamstw. Pójdą dalej. Oni są gotowi z Polski zrobić drugą Jugosławię. Coraz bardziej dzielą naród. Mnożą ataki, chcąc, żebyśmy obojętnieli wobec nich, przyzwyczajali się - mówił dyrektor Radia Maryja, dodając, że „próbuje się na nas oddziaływać psychologicznie”. - Dawkować wypowiadane publicznie wulgaryzmy, bezwstydne sztuki, aby ludzie przywykli, a przecież to nadal jest bezwstyd - tłumaczył.

- Wielu ludzi, którzy to czynią, jest osadzonych w jakiś sposób w środowisku, które ma korzenie chrześcijańskie. Znają niejednokrotnie podstawowe prawdy chrześcijańskie. Wiedzą, że każdy kiedyś umrze. Niech staną w prawdzie i odpowiedzą na podstawowe pytanie: Czy jest Bóg, czy wierzę w Niego? Jeżeli tak, to w jaki sposób odpowiesz za to, co robiłeś za życia, za złe rzeczy? - stwierdził.

Pytany o to, czy „państwo powinno bronić katolików, którzy stanowią większość, przed takimi atakami”, o. Rydzyk odparł, że „niech każdy robi, co do niego należy”. - Państwo, jego organy będą mogły więcej zrobić, jeżeli naród polski będzie razem z tymi, którzy dbają o prawdę, sprawiedliwość, przyzwoitość itp. Ale musimy troszczyć się o to wszyscy, ponieważ jeżeli wielu nie będzie na tym zależało, nie damy rady - mówił zakonnik. Apelował też w „Naszym Dzienniku”, żeby „reagować, wykorzystywać wszystkie możliwości, żeby bronić Kościoła i naszych świętości”. - Są sądy, prokuratura, policja, urzędy dbające o porządek społeczny, trzeba się do nich uciekać. A poza tym organizować się, czynić dobro, angażować się społecznie i polityczne po to, żeby lepiej służyć człowiekowi - dodał.