Kobieta, która była cieniem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja prymasa w maju 2021 roku

To z pewnością jej i jej współpracownicom zawdzięczamy ocalenie wielkiej spuścizny Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To ona rozpoczęła spisywanie i nagrywanie kazań i homilii, archiwizację wszystkich dokumentów, rękopisów, a także tysięcy zdjęć. To dzięki niej możemy dzisiaj na na nowo odkrywać spuściznę Prymasa, jak się wydaje bardziej aktualną nawet dzisiaj niż wtedy kiedy nauczał.

W czasie wojny postanowiła stworzyć ośrodek wychowawczy dla młodzieży żeńskiej Miasto Dziewcząt. Z okupacyjnych grup dziewcząt wybrała osiem kobiet i tak powstała Ósemka, początek późniejszego instytutu

świeckiego, który istnieje do dzisiaj jako Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Prymasa ukrywającego się w czasie okupacji w Laskach spotkała w 1942 roku. Od tego momentu towarzyszyła

Prymasowi praktycznie non stop, wspierając go intelektualnie, modlitwą, pracą organizacyjną i ewangelizacyjną. W 1948 za swoją działalność została aresztowana. I wtedy jednak nie przestała ewangelizować min. Julii Brystygierowej „krwawej Julii” z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Była jedynym świadkiem składania przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego. Składał je w Komańczy w czasie uwięzienia, wtedy kiedy 26 sierpnia 1956 roku miliony wiernych składały je na Jasnej Górze.