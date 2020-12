Sondaż: Niemal połowa Polaków źle ocenia Kościół. Wynik najgorszy od 1993 roku

Od poprzedniego pomiaru we wrześniu br. znowu wyraźnie pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego. Są one teraz najgorsze od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni zarejestrowano wyraźną przewagę negatywnych ocen funkcjonowania tej instytucji nad pozytywnymi.

Obecnie działalność Kościoła katolickiego dobrze ocenia dwie piąte Polaków (41%, od września spadek o 8 punktów procentowych), natomiast niemal połowa (47%, wzrost o 6 punktów) wypowiada się o niej z dezaprobatą.

Rok do roku (ostatnie badanie we wrześniu 2019) dobre oceny Kościoła katolickiego spadły o 11 punktów procentowych: na jesieni ub. roku wynosiły 52%.

Pozytywnymi ocenami działalności Kościoła katolickiego wyróżniają się przede wszystkim osoby zaangażowane w praktyki religijne (uczestniczące w nich przynajmniej raz w tygodniu), potencjalni wyborcy PiS (jak również – choć w zauważalnie mniejszym stopniu – Konfederacji), ankietowani deklarujący prawicowe poglądy, a także respondenci mający wykształcenie podstawowe (i – rzadziej – zasadnicze zawodowe), najstarsi badani oraz mieszkańcy wsi.