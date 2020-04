Posłowie PiS apelują do premiera o zmianę ograniczeń w kościołach

W czwartek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki zaapelował o zmianę przepisów dotyczących liczby wiernych w kościołach.

„W kontekście przygotowywanych przez Rząd zmian chciałbym zwrócić uwagę (...) na potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów” - napisał w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

"W pierwszym etapie zapowiedzianych działań, który ma się rozpocząć od poniedziałku 20 kwietnia, dopuszczone będzie, by w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie sakralnym znajdowała się jedna osoba na 15 m2. To ważny krok w kierunku normalizacji życia religijnego Polaków, za który jesteśmy wdzięczni. Niepokoi nas natomiast fakt, że wśród trzech kolejnych etapów znoszenia państwowych obostrzeń nie jest planowane dopuszczenie do uroczystości kościelnych większej ilości wiernych" - czytamy.