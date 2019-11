Kraków: Radni stanęli w obronie arcybiskupa Jędraszewskiego

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec chciał, aby metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski nie zasiadał już w kapitule odznaczenia Cracoviae Merenti.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa złożył projekt uchwały w tej sprawie.Zaproponował, aby w skład komisji medalu Cracoviae Merenti zasiadali: prezydent miasta, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz powołani uchwałą Rady Miasta Krakowa członkowie: przedstawiciel krakowskiego środowisk nauka, kultury, sztuki oraz sportu, przedstawiciel wskazany przez prezydenta miasta oraz przedstawiciel wskazany przez przewodniczącego Rady Miasta.

Już wczoraj w rozmowie z Radiem Kraków prezydent miasta Jacek Majchrowski powiedział, że jest przeciwny odwołaniu duchownego. - Rozumiem, że można się nie zgadzać z niektórymi wypowiedziami księdza arcybiskupa, ale nie jest to powód, żeby go usuwać z kapituły najwyższego odznaczenia krakowskiego. Byłem w kapitule z kardynałem Macharskim, kardynałem Dziwiszem, teraz jestem z arcybiskupem Jędraszewskim. Może za jakiś czas przyjdzie kolejny metropolita. Jak do Krakowa wróci ksiądz Ryś, którego wszyscy uwielbiają, to znowu zmienimy uchwałę? - pytał.

Za odrzuceniem projektu było 24 radnych, za przyjęciem głosowało 16, jedna osoba się wstrzymała.

Za byli radni PiS oraz klubu prezydenta Jacka Majchrowskiego "Przyjazny Kraków". Przeciw byli radni "Kraków dla mieszkańców" oraz część radnych Koalicji Obywatelskiej.

