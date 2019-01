Papież uruchomił internetową platformę modlitwy

Papież Franciszek uruchomił internetową platformę modlitwy z Ojcem Świętym. Portal o nazwie "Click To Pray" ma łączyć chrześcijan

"W tym tygodniu zostanie opublikowane Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które w tym roku zawiera refleksję na temat społeczności sieciowej i społeczności ludzkiej" - powiedział papież Franciszek. Podkreślił, że Internet i media społecznościowe są bogactwem naszych czasów; umożliwiają bliski kontakt z innymi, aby dzielić wartości i plany tworzenia wspólnoty.

Ojciec Święty podkreślił, że internet może dopomóc wiernym, by modlili się razem. "Zachęcam szczególnie was młodzi do pobrania aplikacji "Click To Pray", aby kontynuować wraz ze mną odmawianie różańca w intencji pokoju, zwłaszcza podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie" - powiedział Franciszek.

