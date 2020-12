Bogusław Chrabota: W kleszczach tradycjonalizmu

Bogusław Chrabota: To memento dla Jarosława Kaczyńskiego i całej prawicy: podkręcanie nieufności do Zachodu, globalizacji, progresizmu może odbijać się czkawką w zupełnie niespodziewanych momentach

Milion potwierdzonych zachorowań w Polsce i początek szczepień szczepionką Pfizera w Wielkiej Brytanii to dwa covidowe newsy, które potęgują skalę problemów polskiego rządu w walce z pandemią.

Milion zachorowań (a może i 2–3 miliony dodatkowo przypadków niezdiagnozowanych) to dowód realnej skali choroby. Jeśli dziś mamy milion, to za tydzień czy miesiąc tych milionów może być więcej. Na dodatek wciąż nie jesteśmy pewni, jakimi sposobami powstrzymać dynamikę zachorowań. Skuteczny wydaje się rygor dystansu społecznego, ale jest obciążony politycznym ryzykiem. Szkodzi relacjom społecznym, edukacji, gospodarce, ludzie zwyczajnie go nie lubią, więc władza, która w imię interesu publicznego forsuje dystans – siłą rzeczy – stoi na przegranej pozycji. Poniżej dalsza część artykułu

Ratunkiem wydaje się szczepionka. Jej zakup i powszechne zastosowanie może (choć nie musi) szybko zatrzymać pandemię, co skutecznie rozwiąże problem wymuszania dystansu. Jednak powszechne szczepienia też nie mogą się obejść bez odpowiednich przepisów, wydatków z budżetu, sprawnej logistyki, operatywności systemu administracyjnego i służb medycznych. I tu jest pies pogrzebany. Tradycjonalistyczny elektorat prawicy może mieć wobec szczepień poważne opory. To w tych kręgach największe wpływy mają antyszczepionkowcy, to tu najłatwiej rozchodzą się teorie spiskowe czy zwykły sceptycyzm.

Rządowi nie pomoże też jego zaplecze intelektualne. Do redakcji „Rzeczpospolitej” już przyszedł list podpisany przez prof. Koraba-Karpowicza, licznych naukowców i lekarzy, w większości o prawicowej proweniencji, w którym (nie bez racji) ostrzega się przed pochopnym zastosowaniem „niesprawdzonej” szczepionki i zasadą szczepień obowiązkowych.