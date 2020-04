Kościoły szerzej otwarte

O zmianę regulacji w tym zakresie do premiera apelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki.

- Restrykcje nie powinny obejmować osób znajdujących się poza budynkiem sakralnym, do których stosują się ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości – zaznaczył abp Gądecki.

Od poniedziałku limit osób w miejscach kultu religijnego to jedna osoba na 15 mkw., a więc ich liczba będzie zależała od wielkości świątyni.

W największym w Polsce kościele – w bazylice w Licheniu będzie mogło jednorazowo brać udział w nabożeństwie aż 550 osób. Powierzchnia nawy głównej bazyliki górnej to 8290 mkw.

W krakowskim kościele Miłosierdzia Bożego – 55 osób. - Proszę zajmować wyłącznie oznaczone miejsca, począwszy od ołtarza. Obowiązują maseczki. Wejście do kościoła na 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa – informuje krakowska parafia.

Z kolei do kościoła św. Brygidy w Gdańsku od poniedziałku, w każdej mszy lub innym obrzędzie religijnym będzie mogło uczestniczyć jednocześnie do 93 wiernych.

- Wszystkie osoby przebywające wewnątrz świątyni, poza kapłanami, zobowiązane są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Pomimo tych utrudnień cieszymy się iż będziemy mogli sprawować liturgię z większym udziałem naszych parafian – informuje gdańska parafia.

– Nasze kościoły są kameralne – informuje ks. Adam Pawłowski, proboszcz parafii. Zachęca wiernych do uczestniczenia we mszy przed kościołem. Głośniki będą włączone, a krzesła wystawione.

- Wiem, że wielu z nas ma dylematy czy iść do kościoła czy nie? Każdy musi sam podjąć decyzję, ja jedynie chciałbym podpowiedzieć, że jeśli jesteśmy w grupie ryzyka lub mamy takich domowników lub obawiamy się o swoje zdrowie to zachęcam by pozostać w domu i uczestniczyć w liturgii w telewizji lub przez internet – radzi ks. Pawłowski.