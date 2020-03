Łukaszenko o wirusie: Lepiej umrzeć stojąc, niż żyć na kolanach

- Tu nie ma żadnych wirusów. Nie zauważyłaś przecież by latał tu jakiś wirus, ja też nie widzę. To lodówka, to najlepsze dla zdrowia. Sport, a zwłaszcza lód (red. chodzi o hokeja) - to najlepsze lekarstwo antywirusowe, najbardziej prawdziwe - mówił w sobotę do dziennikarki Łukaszenko. Ani on, ani dziennikarka nie mieli maseczek i stali twarzą w twarz.