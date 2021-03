System już się załamał

– Jeśli przekroczymy pewien pułap bezpieczeństwa, czyli ok. 30–40 tys. zakażeń dziennie, to niezbędne będą bardzo radykalne kroki – mówił o możliwości wprowadzenia pełnego lockdownu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. I dodał, jako pierwszy reprezentant władzy, że trzeba będzie wtedy zamknąć także kościoły. Powagę sytuacji czują też obywatele.

Jego słowa potwierdza Marcin Jędrychowski, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie. – W poniedziałek uruchomiłem kolejny, ósmy, oddział covidowy, a we wtorek już był pełny. Choć dziś w szpitalu na 1,5 tys. łóżek aż 400 stanowią miejsca covidowe, w piątek będę musiał uruchomić następny oddział dla chorych na koronawirusa, bo nie będę miał gdzie kłaść kolejnych pacjentów. A trzeba pamiętać, że łóżka covidowe zajmują więcej miejsca niż tradycyjne, bo wymagają zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu. By stworzyć np. 32 miejsca dla pacjentów z covidem, muszę poświęcić 48 łóżek zwykłych – tłumaczy dyrektor.

– Zmniejszyłby się napływ pacjentów urazowych i nagłych, jak ostatnio, co mogłoby uwolnić zasoby do walki z covidem. Obecnie znaczny odsetek chorych oddziału intensywnej terapii naszego szpitala to osoby po urazach i wypadkach – tłumaczy Jakub Kraszewski.

Dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, stara się wskazać cezurę, która wyznaczy moment na twardy lockdown. – Wszystko zależy od tego, jak szybko będzie narastała liczba zakażonych. Jeśli dotychczasowymi metodami uda się zatrzymać przyrost na poziomie 15–16 tys., to nie będzie on potrzebny – mówi. – Jeśli liczba zakażeń utrzyma się powyżej 20 tys. i zacznie dochodzić do 30 tys., to nie damy rady zapewnić opieki zdrowotnej i ludzie będą ginąć na ulicach – dodaje.