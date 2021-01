Chińska szczepionka, broń Jaira Bolsonaro

Brazylia przystępuje do szczepienia 210 mln obywateli z wielkim opóźnieniem nie tylko w stosunku do Europy i Ameryki, ale też Meksyku czy Argentyny. Zwłoka może być jeszcze większa. Choć brazylijski urząd ds. leków zatwierdził preparat Sinovac i AstraZeneca, ten drugi wciąż nie dotarł. Joao Doria, gubernator najpotężniejszego brazylijskiego stanu Sao Paulo i czołowy rywal Bolsonaro w wyborach jesienią przyszłego roku, nie mógł przepuścić takiej okazji i zorganizował u siebie uroczystość zaszczepienia Calazans.

Brazylia, jak wiele innych, mniej rozwiniętych krajów świata pada ofiarą dominacji także na rynku leków najbogatszych państw. Z 24 milionów już zaszczepionych na świecie osób połowa pochodzi z USA, UE i Wielkiej Brytanii. Pfizer 85 proc. preparatów na covid przeznaczył dla tego, co zwykło się nazywać pierwszym światem, Moderna – 100 proc.

Sondaże wciąż dają największe szanse Bolsonaro na reelekcję (może on liczyć na mniej więcej jedną trzecią głosów w pierwszej turze), choć lewica wciąż musi się jeszcze porozumieć co do kandydata, którego chciałaby wystawić. W tej sytuacji o przyszłości politycznej latynoskiego kolosa najpewniej zdecyduje przebieg walki z pandemią.