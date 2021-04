Rząd ogłasza decyzję w sprawie obostrzeń. Nowe przepisy od 26 kwietnia

Obostrzenia obowiązują do 25 kwietnia, a decyzja o zamknięciu hoteli (z wyjątkiem robotniczych oraz noclegów w podróżach służbowych) - do 3 maja.

- Obłożenie łóżek szpitalnych waha się od 46 proc. do ponad 77 proc. - przekazał Niedzielski.

- Analizując sytuację staramy się patrzeć na regiony, sytuacja jest zróżnicowana. Widzimy spadek liczby zakażeń we wszystkich regionach, ale nadal mamy regiony, w których sytuacja jest trudna - mówił, wymieniając w tym kontekście woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie.

Minister mówił, że maleje także liczba testów na koronawirusa oraz liczba zleceń na testy wystawianych przez lekarzy rodzinnych. - Co oznacza, że mniej osób z objawami (...) przychodzi do lekarzy - ocenił.

- Chcieliśmy wyodrębnić województwa, w których sytuacja jest najtrudniejsza, natomiast w pozostałych chcemy wprowadzić pewne poluzowania - oświadczył.

W województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim wszystkie aktualne obostrzenia zostają utrzymane.

- W pozostałych województwach wykonujemy dwa wyraźne kroki. Przywracamy edukację hybrydową w klasach 1-3 - ogłosił Adam Niedzielski dodając, że decyzja będzie obowiązywać od najbliższego poniedziałku.

- Drugie zagadnienie, które analizowaliśmy, to działalność usług - mówię o branży beauty, fryzjerach, kosmetyczkach. W tych (jedenastu) województwach również od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych - powiedział minister zdrowia.

- Te zmiany są krokiem delikatnym, krokiem, który na najbliższy tydzień ma zdefiniować sposób funkcjonowania, ale podkreślam, że jest to krok bardzo ostrożny, bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia szpitali i respiratorów. Cały czas liczba zgonów jest duża i cały czas mamy do czynienia z dużą liczbą zakażeń, w związku z tym te ruchy ograniczamy tylko do województw, gdzie sytuacja epidemiczna pod kątem wskaźnika nowych zakażeń jest stosunkowo dobra - mówił.