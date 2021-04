Dworczyk zapowiada przyspieszenie szczepień przeciw COVID-19

W tym i następnym tygodniu do punktów szczepień mają trafić ponad dwa miliony dawek szczepionek przeciw COVID-19 - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Kłamstwem nazwał doniesienia, że w związku z wyborami prezydenckimi w Rzeszowie miasto to jest w programie szczepień traktowane inaczej niż pozostałe miejsca w kraju.

W ostatnim czasie media donosiły, że w Rzeszowie przeciw COVID-19 mimo braku skierowania mogli szczepić się 30- i 40-latkowie. Część komentatorów i polityków opozycji wiązała przyspieszenie szczepień z kampanią przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w tym mieście.



We wtorek Michał Dworczyk mówił w TVP1, że nie jest prawdą, iż w Rzeszowie szczepienia odbywają się najszybciej. - Jedna z firm prowadzących szczepienia postanowiła szczepić na COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji - przyznał. - Bzdurą jest opowiadanie o tym, że w ramach przygotowań do wyborów prezydenckich w Rzeszowie Podkarpacie czy sam Rzeszów otrzymały więcej szczepionek - ocenił.

Do tematu szczepień przedstawiciele rządu odnieśli się na zorganizowanej w południe konferencji prasowej.



Pełnomocnik ds. Narodowego Programu Szczepień powiedział, że w drugim kwartale liczba szczepień ma znacznie wzrosnąć. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni do punktów szczepień mają trafić ponad dwa miliony dawek szczepionek przeciw COVID-19. - To przyspieszenie jest niezwykle ważne - ocenił, wspominając w tym kontekście o konieczności walki z falą epidemii.

- Chcemy, żeby wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia zostały zaszczepione do końca kwietnia - powiedział szef KPRM. Zaapelował do punktów szczepień o przesuwanie terminów szczepień osób z tej grupy wiekowej z maja na kwiecień.

Pacjentów z koronawirusem przybywa najwolniej od miesiąca - W najbliższy poniedziałek zaczynamy zapisy osób, które urodziły się w 1962 r. Potem każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów - oświadczył Dworczyk. - Do 24 kwietnia chcemy dojść do grupy osób urodzonych w 1973 r. - dodał. Zapisy w internecie będą ruszały o północy, przez infolinię - o godz. 6:00 - zapowiedział.