Koronawirus. Czy w Rzeszowie szczepi się najszybciej w Polsce? Dworczyk komentuje

- Przepraszam wszystkich za powstałe zamieszanie. Oczywiste jest, że przy tak dużych projektach pracują dziesiątki osób. Dochodzenie dziś kto co powiedział, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione, nie ma moim zdaniem większego sensu. Wiadomo, że za wszystkie błędy odpowiada pełnomocnik ds. szczepień, czyli ja - mówił Dworczyk nawiązując do zamieszania jakie powstało z rejestracją na szczepienia 30- i 40-latków.

A czy zaszczepienie się przez Szymona Hołownię to "przejaw ludzkiej słabości", jak napisał prezydent Andrzej Duda?

- Jestem przeciwnikiem upolityczniania Narodowego Programu Szczepień. Tu każdy ma swoją opinię i może ją wyrażać, ale wystąpienie niektórych przedstawicieli opozycji, które mają na celu upolitycznienie programu szczepień są niedopuszczalne. Ja odmawiam stwierdzeń, które oznaczają upolitycznianie programu - mówił szef KPRM.

- Ja tę dyskusję pozostawiam kolegom i koleżankom politykom, którzy nie są odpowiedzialni za organizację programu - dodał Dworczyk.