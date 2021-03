Kanclerz Merkel jest gotowa przyjąć szczepionkę AstraZeneca

NIEMIECKIE LANDY OGRANICZAJĄ STOSOWANIE

We wtorek władze Berlina, Monachium, Brandenburgii i największego kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii podjęły decyzję o tymczasowym wstrzymaniu szczepień dla młodszych osób.

Decyzje zostały podjęte po doniesieniach o występowaniu zakrzepów krwi u pacjentów, którym podano szczepionkę firmy AstraZeneca. Skłoniło to kanclerz Angelę Merkel do zwołania pilnego spotkania w tej sprawie.

Instytut Paula Ehrlicha poinformował, że w sumie 31 takich zakrzepów krwi zostało zgłoszonych do 29 marca z około 2,7 milionów dawek AstraZeneca, które zostały podane w całych Niemczech do tej pory. Dziewięć z tych osób zmarło i wszystkie przypadki, z wyjątkiem dwóch, dotyczyły kobiet w wieku od 20 do 63 lat.