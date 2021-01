Dworczyk: 18 nieprawidłowych odczynów na 199 tys. zaszczepionych

Dworczyk mówił, że rząd chce zapanować nad pandemią do końca 2021 roku. Także do końca tego roku mają do Polski trafić wszystkie zamówione szczepionki.

Wszystko jednak,tak opanowanie epidemii, jak terminy szczepień dla wszystkich Polaków, są w dużej mierze zależne od terminów dostaw preparatów.

Analizy i prognozy, zlecone przez rząd, zakładają, że do końca marca uda się podać szczepionkę 3 milionom osób. Dworczyk zapewnił, że pod względem liczby zaszczepionych Polska zajmuje 3 lub czwarte miejsce w Europie.

- Hiszpania nas wyprzedziła, ale będziemy walczyli o podium - zapewnił.

Szef KPRM, pytany o skutki uboczne szczepionek, poinformował, że lekkie odczyny nieprawidłowe - ból w miejscu ukłucia, zaczerwienienie czy podwyższona temperatura - wystąpiły tylko u 18 osób na blisko 199 tysięcy zaszczepionych (stan na piątkowy wieczór).