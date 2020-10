Morawiecki: Ponad dwa tysiące respiratorów w magazynach

Zapewnił, że ARW i inne państwowe agendy w czasie ostatnich miesięcy dokonały "ogromnych zakupów". W tym kontekście Mateusz Morawiecki wymienił ok. pół miliarda rękawiczek, masek i kilkanaście milionów "najbardziej zaawansowanych" masek dla medyków (FFP2, FFP3). Zdaniem premiera, zapasy wystarczą na kilka najbliższych miesięcy.

W poniedziałek temat sprzętu niezbędnego do ratowania życia osób z ciężkim przebiegiem COVID-19 poruszył szef rządu, który wizytował Składnicę Agencji Rezerw Materiałowych w Tomaszowie Mazowieckim. - Druga fala pandemii z punktu widzenia sprzętu musi spotkać się z odpowiednią odpowiedzią państwa, i tak się dzieje - zadeklarował.

Do sprawy odniósł się Mazowiecki Urząd Wojewódzki, który w wydanym oświadczeniu zapewnił, że wojewoda wydał m.in. decyzje o zwiększeniu liczby łóżek respiratorowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA do 100. Urząd oświadczył, że według stanu na 18 października w województwie mazowieckim są 1 493 łóżka przeznaczone do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 - 900 zajętych 593 wolne, w tym 34 łóżka respiratorowe.

Premier oświadczył, że obecnie ok. 600 respiratorów wykorzystywanych jest do leczenia pacjentów z COVID-19, a 810 jest wolnych. Dodatkowo, kontynuował, w magazynach w całym kraju jest jeszcze ponad dwa tysiące respiratorów, które są dystrybuowane do szpitali.

Ze słów szefa rządu wynika, że w ubiegłym tygodniu z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych przekazano do szpitali ok. 350 respiratorów i ok. 300 kardiomonitorów.

W kolejnych miesiącach zamówione mają być kolejne dawki (ok. 20 tys.) leku remdesivir, stosowanego w terapii osób zakażonych koronawirusem.

Szef rządu odniósł się też do sprawy restrykcji wprowadzanych w związku z epidemią SARS-CoV-2. - Jeśli będą potrzebne dodatkowe obostrzenia, to te obostrzenia za dwa-trzy dni ogłosimy. Idziemy drogą środka. Ochrona zdrowia i obrona miejsc pracy to droga, którą wybraliśmy - powiedział.