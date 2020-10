Mazowsze: Urząd Wojewódzki zapewnia, że są wolne respiratory

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał oświadczenie dotyczące bazy łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. "W ciągu ostatnich 2 dni Wojewoda Mazowiecki wydał m.in. decyzje o zwiększeniu liczby łóżek respiratorowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA do 100 oraz wydał decyzje o utworzeniu 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego SKDJ Lindleya oraz 200 łóżek w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego" - czytamy w tekście zapewniającym, że decyzje są wydawane w uzgodnieniu z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz dyrekcjami szpitali.

Według MUW, według stanu na 18 października w województwie mazowieckim są 1 493 łóżka przeznaczone do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 - 900 zajętych 593 wolne, w tym 34 łóżka respiratorowe. "Ich rezerwy są i będą sukcesywnie uruchamiane. Nieprawdziwe są rozpowszechniane informacje o braku respiratorów" - oświadczył Urząd.

W komunikacie napisano, że na Mazowszu do opieki nad pacjentami z COVID-19 wyznaczono 83 szpitale, w tym 58 z poziomu I i 23 - z II. Na poziomie trzecim są dwa szpitale - CSK MSWiA oraz SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii.

"Na II poziomie zabezpieczenia w szpitalach udzielana jest pomoc zarówno na oddziałach zakaźnych, ale też w części szpitali na oddziałach internistycznych/wewnętrznych/pulmunologicznych. Baza łóżek jest uruchamiana z uwzględnieniem bezpieczeństwa innych pacjentów" - oświadczył MUW.

Zapewnił, że tam, gdzie to możliwe, są podejmowane decyzje by "tworzyć szpitale dedykowane wyłącznie leczeniu pacjentów z COVID–19".

- Są to trudne decyzje, ponieważ poszerzając bazę łóżek dla pacjentów z COVID-19 musimy uwzględniać bezpieczeństwo chorych przebywających w szpitalach z innych powodów. Ponadto łóżka muszą być uruchamiane tam, gdzie jest odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, np. dostęp do tlenu oraz personel medyczny gotowy do pracy. Stąd nie jest możliwe zajęcie "ad hoc" dowolnego szpitala, jak niektórzy proponują - powiedział cytowany w komunikacie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. - Mimo zdarzających się trudności udaje nam się sukcesywnie poszerzać bazę łóżek dla pacjentów z COVID–19 - dodał.