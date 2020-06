Niemcy: Król kiełbas wrogiem publicznym numer jeden

W głównej fabryce tego producenta w Rheda-Wiedenbrück (w landzie Nadrenia Północna-Westfalia) zachorowało na koronawirusa około półtora tysiąca pracowników, prawie co czwarty. Ilu z tego to obywatele polscy? - może nawet kilkuset, ale to przypuszczenia. Do niepewnych liczb wrócimy: chaos, niekompetencja i niepewność to jedna z cech tej historii. Są i gorsze.

Wielka fabryka koncernu w Rheda-Wiedenbrück to teraz największe ognisko koronawirusa w Niemczech. W powiecie, w którym się znajduje — Gütersloh, kilka dni temu wprowadzono to, o czym już wszyscy chcieli zapomnieć - lockdown. Chwilę później restrykcje nałożono na drugi powiat w landzie Nadrenii Północnej-Westfalii — Warendorf.

Biorąc pod uwagę procentowy udział Polaków (około jednej siódmej pracowników) to zakażonych może być nawet kilkuset. Większość zakażonych nie ma objawów. Pracownicy to zazwyczaj silni mężczyźni w wieku dwudziestu kilku-trzydziestu kilku lat.

KONSEKWENCJE POLITYCZNE

Największego od dawna w Niemczech wybuchu zakażeń doczekał się w swoim landzie ambitny premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet. I wiele wskazuje na to, że zaważy on na jego karierze. Laschet zamierzał się starać o stanowisko szefa rządzącej całym krajem chadeckiej CDU po zapowiadanym odejściu obecnej szefowej Annegret Kramp-Karrenbauer.

Byłaby to świetna trampolina do objęcia urzędu kanclerskiego. Angela Merkel potwierdziła bowiem, że nie będzie się starała o następną kadencję, a wybory do Bundestagu są na jesieni przyszłego roku i - jak w tej chwili pokazują wszystkie sondaże - CDU by je zdecydowanie wygrała. W czerwcu w badaniach opinii CDU cieszyła się poparciem od 36 do 40 proc., deklasując rywali - Zielonych (od 17 do 20 proc.) i SPD (14-16 proc.).

Laschet jest jednak krytykowany przez media i przeciwników politycznych w partii, bo zignorował zagrożenie i źle zarządzał kryzysem. Na dodatek to Laschet był politykiem CDU, który najbardziej nie zgadzał się z ostrożnym kierunkiem wytyczonym w czasie pandemii przez kanclerz Angelę Merkel. Gdy na telekonferencji z kolegami partyjnymi mówiła, że trzeba skończyć z „orgią debat o otwarciu” gospodarki, miała między innymi na myśli najbardziej skłonnego do otwierania Lascheta.

„Jeżeli z Nadrenii Północnej-Westafalii na całe Niemcy wyjdzie druga fala koronawirusa, to jego marzenia o byciu kanclerzem zostaną ostatecznie pogrzebane” - komentowała kilka dni temu jedna z gazet bawarskich (w Bawarii premierem i szefem tamtejszej CSU jest kolejny kandydat na następcę Merkel - Markus Söder).

W piątek wieczorem rozeszła się kolejna niedobra dla Lascheta informacja, koronawirusa stwierdzono w innym zakładzie mięsnym w jego landzie. Chorych jest 82 pracowników fabryki kebabów „Öztas” w mieście Moers, w nocy wstrzymała całkowicie pracę.