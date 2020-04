Fundacja powalczy o komputery dla domów dziecka

E-learning jest metodą zdalnego nauczania. W tej metodzie cały proces dydaktyczny wiąże się z użyciem komputerów osobistych, tabletów czy smartfonów podłączonych do internetu. W obecnej rzeczywistości, gdy szkoły zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19, zdalne nauczanie jest jedyną dostępną dla uczniów metodą pogłębiania wiedzy. Zaletą takiej nauki jest swoboda doboru czasu pracy i brak konieczności wizyt w sali lekcyjnej. Pozwala to na szeroki dobór tematyki, dostosowanie nauki do potrzeb ucznia i dopasowanie tempa do własnych potrzeb. Szkolenia czy nauka prowadzone w taki sposób są obecnie bardzo popularne i dostępne dla każdego. Warunek jest jeden – potrzebny jest sprzęt.

