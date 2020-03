Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja

15:05

Mamy 8 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych - poinformowało o 15.00 Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej w niedzielę resort informował o kolejnych 7 przypadkach.

Szczegóły: 8 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce, w tym 4 w Warszawie

13.55

Meczet Al-Aksa i Kopuła na skale zostają zamknięte dla wiernych. Muzułmanie będą się modlić na zewnątrz.

13.45

13.20

13.00

111 chorych na Covid-19 w Polsce. Gdzie potwierdzono? MAPA

12.45

Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed fałszywymi smsami!

12.40

Włosi się nie poddają.

12.05

11.55

W Iranie zmarło kolejnych 113 osób. Koronawirus spowodował tam śmierć już 724 chorych.

#BREAKING Iran reports 113 new #coronavirus deaths, raising total to 724 pic.twitter.com/JpEVcpZKPQ

11.02

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że liczba osób objętych kwarantanną może wzrosnąć nawet do 100 tysięcy.

11.00

W czasach, kiedy wszystko jest polityką, trudno by nie była nią walka rządzących z koronawirusem - komentuje redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota.

10.20

Napastnik Juventusu Cristiano Ronaldo przekształca sieć swoich hoteli w Portugalii na szpitale dla zarażonych koronawirusem. Chorzy będą tam leczeni za darmo.

9.55

Wielka Brytania planuje izolację osób powyżej 70. roku życia. Ma je to uchronić przed zachorowaniem na COVID-19.

9.20

Szef NBP, Adam Glapiński zapowiada obniżkę stóp procentowych. Według analityków PKO BP – banku, gdzie głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – taka decyzja może przynieść efekty dopiero w dłuższym okresie.

9.13

Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 7 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. W sumie oficjalnie zakażonych koronawirusem jest 111 osób.

9.00

Po spotkaniu z brazylijskim prezydentem Jairem Bolsonaro i jego urzędnikami, wśród których był nosiciel koronawirusa, prezydent USA Donald Trump poddał się testowi. Jest zdrowy.

8.20

Ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu ufa 41,3 proc. Polaków - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

8.10

Mimo wprowadzonych środków ostrożności w postaci przenośnych umywalek, w Rwandzie we wschodniej Afryce zanotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem.

