Spór o aborcję: klauzula sumienia w punktach ksero?

– Moim zdaniem wadliwe jest orzeczenie, które uchyliło antydyskryminacyjny art. 138 kodeksu wykroczeń („Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny"). W składzie orzekającym uczestniczyli bowiem sędziowie dublerzy. Według mnie nie może więc ono wywoływać skutków prawnych, a zatem przepis ten nadal obowiązuje. W podobnym tonie wypowiedziała się już zresztą Helsińska Fundacja Praw Człowieka, odnosząc się do niedawnego wyroku TK w sprawie aborcji. W grudniu Sąd Najwyższy rozpatrzy apelację, w której kwestionujemy istnienie podstaw do wznowienia postępowania w sprawie drukarza i argumentujemy, że art. 138 KW wciąż obowiązuje – komentuje mecenas Gierdal.