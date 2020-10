Koronawirus: zwrot za wczasy nie dla wykluczonych cyfrowo

Okazuje się jednak, że nie każdy pokrzywdzony podróżny może liczyć na taki zwrot. Osoby, które nie mają konta w banku i te wykluczone cyfrowo, dostęp do pomocy państwa mają utrudniony. Grono beneficjentów ogranicza forma płatności za wczasy – zgodnie z wrześniową nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 zwrot dotyczy tylko płatności dokonanych bezgotówkowo.

Żeby otrzymać pieniądze, trzeba też stworzyć konto na profilu UFG, co jest możliwe wyłącznie online.

– Ustawa mówi, że wniosek trzeba złożyć przy pomocy systemu teleinformatycznego UFG. Nie trzeba posiadać profilu zaufanego. To tylko jedna z metod uwierzytelnienia możliwych na stronie Login.gov.pl. Pozostałe metody to moje ID (przez konto w banku) oraz e-dowód – wylicza Damian Ziąber.

– Nie ma możliwości zwrotu w gotówce czy przekazem pocztowym. Ustawa wyraźnie mówi o zwrocie na rachunek wskazany we wniosku. Niekoniecznie jednak musi to być rachunek tej dokładnie osoby, ponieważ płacić za wyjazd mógł ktoś inny – wyjaśnia Damian Ziąber.

Eksperci podkreślają, że można było to zorganizować inaczej.

– Ustawodawca musiał liczyć się z tym, że część osób nie będzie w stanie wystąpić w ten sposób o zwrot. Organizator imprezy turystycznej mógłby sam przekazać Funduszowi informacje, których wymaga od klienta. To też w interesie biura podróży leży zwrot środków za pośrednictwem funduszu, bo dzięki niemu otrzymuje preferencyjną pożyczkę na sześć lat – komentuje dr Piotr Cybula, radca prawny zajmujący się prawem turystycznym.

Żeby uzyskać pieniądze, do UFG musi się zgłosić klient, który podpisał z touroperatorem umowę, ale także sam organizator musi przesłać dane z zawartych umów. Dopiero zweryfikowanie informacji z obu tych źródeł pozwoli wydać decyzję w sprawie zwrotu pieniędzy. Do 12 października organizatorzy wycieczek zadeklarowali, że ich klientom należy zwrócić ponad 177 mln zł. Nieco mniej aktywni okazali się turyści – wartość ich wniosków to 136 mln zł. W sumie po pieniądze zgłosiło się ponad 41 tys. osób. Na razie żadne środki nie zostały jeszcze zwrócone.