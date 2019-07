Kijów szachuje Moskwę

Karta przetargowa

Z komunikatu SBU wynika, że statek został zatrzymany w ramach śledztwa, które Ukraińcy prowadzą w sprawie listopadowego incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej. Wtedy funkcjonariusze Straży Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB) zaatakowali trzy ukraińskie kutry wojskowe i zatrzymali 24 marynarzy, z których trzech zostało rannych. Wszyscy trafili do rosyjskich aresztów pod zarzutem „nielegalnego przekroczenia granicy". Płynęli z Odessy do Mariupola i w świetle prawa międzynarodowego nie przekraczali granic. Odkąd jednak Rosja zaanektowała Krym w marcu 2014 r., Moskwa uważa te wody za swoje. Przez Cieśninę Kerczeńską wybudowano most, który ma jedynie nieco ponad 200-metrowe przejście dla statków. Rosjanie mają w ten sposób całkowitą kontrolę nad cieśniną. To za sprawą tankowca „Neyma" przejście to zostało zablokowane dla ukraińskich marynarzy.

W czwartek SBU, prokuratura wojskowa i Straż Graniczna przeprowadziły rewizję na jednostce i zabezpieczyły całą dokumentację. SBU poinformowała, że członkowie rosyjskiej załogi zostali przesłuchani w ramach postępowania karnego, ale nie sprecyzowała, ilu dokładnie ich jest. Rosyjska agencja Interfax podała, że chodzi o 15 obywateli Federacji Rosyjskiej.

– Nie wiemy, czy ta sama załoga była na pokładzie w listopadzie 2018 roku, gdy blokowano przejście w Cieśninie Kerczeńskiej. Jeżeli tak, będziemy o krok bliżej wyjaśnienia tej sprawy, to cenni świadkowie – mówi „Rzeczpospolitej" płk Władysław Selezniow, były rzecznik Sztabu Generalnego ukraińskiej armii. – Na razie trudno powiedzieć, czy strona ukraińska wykorzysta tę sytuację w celu przyśpieszenie uwolnienia ukraińskich marynarzy z rosyjskich więzień. Wiele będzie zależało od tego, co zrobi Rosja – dodaje.