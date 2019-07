Iran uruchomi reaktor na ciężką wodę w Araku

Ciężka woda wykorzystywana jest w niektórych rodzajach reaktorów atomowych m.in. jako czynnik chłodzący. W reaktorach na ciężką wodę można z uranu naturalnego uzyskiwać pluton, materiał rozszczepialny do broni jądrowej.

Na początku lipca prezydent Iranu Hassan Rouhani mówił, że prace nad wznowieniem działalności reaktora ruszą, jeśli sygnatariusze paktu nuklearnego nie zaczną chronić Teheranu przed przed sankcjami nałożonymi przez Waszyngton.

Porozumienie nuklearne z Iranem w 2015 r. podpisały USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Stany Zjednoczone jednostronnie wypowiedziały umowę w 2018 r. Prezydent Donald Trump domagał się wynegocjowania nowej umowy dotyczącej irańskiego programu nuklearnego, a także programu rakietowego.

Jesienią 2018 roku USA nałożyły sankcje na Iran, wprowadzając m.in. embargo na import irańskiej ropy. Początkowo osiem krajów (w tym m.in. Chiny i Turcja) korzystały z wyłączenia spod sankcji, ale od maja 2019 roku embargo ma charakter bezwzględny. Celem USA jest doprowadzenie do spadku eksportu ropy przez Iran do zera, tak aby wywrzeć ekonomiczną presję na Teheran i zmusić Iran do rozpoczęcia negocjacji z USA.

W odpowiedzi na rozszerzenie sankcji przez USA, Iran zagroził m.in. blokadą strategicznej cieśniny Ormuz. Teheran zawiesił również przestrzeganie niektórych zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego, zapowiadając m.in. wzbogacanie uranu.

W lipcu Iran rozpoczął proces wzbogacania uranu do 4,5 proc., powyżej poziomu ustalonego w układzie nuklearnym. Z wypowiedzi rzecznika irańskiej Organizacji Energii Atomowej wynikało, że Iran może rozważać wzbogacenie uranu do 20 proc. Do produkcji broni jądrowej potrzeba 90 proc. Teheran wielokrotnie zapewniał, że energię jądrową wykorzystywałby jedynie na polu cywilnym.