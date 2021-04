Krzysztof Bosak: Współczuję ludziom z branż, które są zamknięte

Minister zdrowia Adam Niedzielski w środę ogłosił, jak od przyszłego tygodnia będą wyglądały obostrzenia związane z koronawirusem. Przepisy będą łagodzone, ale nie na terenie całego kraju. Rząd otwiera w trybie hybrydowym szkoły. Do pracy wraca również branża związana z urodą.

Szef resortu zdrowia zapowiedział, że w maju zaczną też funkcjonować hotele i branża gastronomiczna – w pierwszej kolejności restauracyjne ogródki. W planie na maj zostaną uwzględnione także inne branże, które obecnie objęte są obostrzeniami.

Na temat działań rządu związanych z łagodzeniem obostrzeń mówił w rozmowie z radiową Trójką poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

- Współczuję ludziom, którzy pracują w branżach, w których nie mogą normalnie osiągać dochodów. Zdanie Konfederacji jest powszechnie znane: uważamy, że restrykcje zostały wprowadzone bezprawnie i powinny być uchylone - powiedział.

- Rząd dokonał bardzo brutalnego wyboru - kierując się głównie względami wizerunkowo-sondażowymi, że część branż poświęci, żeby udowodnić społeczeństwu, że jest zaangażowany w walkę z epidemią - dodał.

Bosak mówił również na temat podejście do szczepień i apelowanie o przystąpienie do akcji. - To jest sprawa indywidualna. Każdy oceniając swój stan zdrowia powinien konsultować się z lekarzem, do którego ma zaufanie - powiedział.

- Wolałbym nie występować w roli doradcy, kto ma stosować jaką kurację - od tego są lekarze i taki jest tradycyjny podział pracy - dodał.

- To, że w ciągu ostatniego roku politycy większości opcji, poza Konfederacją, zdecydowali się wskoczyć w rolę wielkich doradców medycznych dla obywateli, to jest kompletne pomieszanie ról - kontynuował.