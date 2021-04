Maj miesiącem odmrażania. Ale do fryzjera już od poniedziałku

– Analizując sytuację, staramy się patrzeć na regiony. Wciąż są takie, gdzie sytuacja, jeśli chodzi o zakażenia, jest trudna. To Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, dalej województwa łódzkie oraz opolskie – mówił Niedzielski. – Na drugim biegunie mamy Podlasie, Podkarpacie oraz Warmię i Mazury. Rozbieżność, przy średniej krajowej 36,3 (średniej dziennej liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców), jest duża – tłumaczył. Dla porównania ten wskaźnik na Śląsku to powyżej 50 zachorowań, w województwie dolnośląskim 46,5, a w Łódzkiem i w Wielkopolsce ok. 40.