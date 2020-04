Bosak: Okazuje się, że PiS zna numery naszych telefonów tv.rp.pl

Jeżeli PiS był zainteresowany współpracą z Konfederacją, to dobry moment był na to tuż po wyborach, przed sformułowaniem nowego rządu. Tak to się robi w demokracji - powiedział w Radiu ZET kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.