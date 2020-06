Komornicy się odmrażają: powrót do licytacji i wycen

Tarcza 3.0 odmraża sądy. Czy to dociera też do komorników?

Do tej pory kancelarie komornicze ograniczyły przyjmowanie stron. Większość spraw można było załatwić mejlem lub telefonicznie. Komornicy na nowo będą podejmowali czynności, m.in. by ustalić majątek dłużników, który mógłby służyć do zaspokojenia wierzycieli. Zaczynamy wyznaczać terminy licytacji zajętych wcześniej ruchomości i niektórych nieruchomości. Czynności te nie były realizowane od połowy marca 2020 r., na ich efekty czeka miliony wierzycieli. Wracamy do doręczeń komorniczych, spisów inwentarza dokonywanych w sprawach spadkowych. Zakładamy, że z czasem wrócimy do wykonywania wszystkich obowiązków, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.