Marczyński: Ile można stracić, a ile zyskać w sieci

Kulturą zajmowano się u nas wtedy, gdy dopadały ją kolejne wersje lockdownu i rządzący nie przyjmowali do wiadomości, że teatry czy kina są znacznie bezpieczniejszym miejscem niż kościoły i galerie handlowe. Albo gdy wybuchały dyskusje, komu i ile należy się z ministerialnego Funduszu Wsparcia Kultury, co w końcu doprowadziło do tego, że pieniądze są wypłacane po cichu, według nieupublicznionych kryteriów.

Kiedy koronawirus zaczął szaleć po świecie, teatry, festiwale, instytucje muzyczne, nawet muzea szybko przenosiły się do internetu. Polska była pod tym względem zdecydowanie zapóźniona, niewiele teatrów zajmowało się dotąd profesjonalną rejestracją spektakli. U schyłku roku mamy do czynienia z jakościowo inną sytuacją. Od etapu chałupniczego muzykowania zapisywanego kamerką w laptopie, od przypominania przedstawień utrwalonych kiedyś do celów archiwalnych przeszliśmy do aktywnego działania w sieci. Tylko w miniony weekend można było obejrzeć kilka premier, spektakli na żywo w różnych miastach Polski. Koncertów było jeszcze więcej.