Anna Słojewska: Nikt nie chce wykluczać Polski

W polityce unijnej weto to opcja atomowa. Jeśli już dojdzie do rzucania groźbą weta, to – jak z bronią atomową – nie po to, żeby go użyć, ale żeby uzyskać dodatkowe ustępstwa. Szczególnie gdy grożący nie ma mają żadnego interesu w tym, by ich groźba została zrealizowana. A to dokładnie przypadek Polski i Węgier, blokujących unijny pakiet budżetowy. Oba kraje mają fundamentalny interes w tym, by pakiet został jak najszybciej wprowadzony w życie, bo są jednymi z największych jego beneficjentów. Potrzebują pilnie unijnych miliardów, ale jednocześnie mają wątpliwości co do powiązanego z budżetem „mechanizmu warunkowości". Mówi on, że w przyszłości unijne fundusze można wstrzymać, jeśli brak praworządności w jakimś kraju zagraża interesom finansowym UE.

Poniżej dalsza część artykułu