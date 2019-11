Dąbrowska: Prezes ustala nowe granice

Szef PiS musi zadbać przede wszystkim o wewnętrzną dyscyplinę. Projekt zniesienia limitu 30-krotności składek do ZUS jest świetnym do tego instrumentem, bo łatwo doprowadzi do tego, że Porozumienie Jarosława Gowina będzie musiało „zjeść własny język". Tę próbę sił wygra prezes, bo Gowin dobrze wie, jaki los czeka go poza wielkim klubem prawicy. Jeśli da się z niego wypchnąć, raczej zakończy karierę swoją i swojej formacji. Teraz trzeba mu więc dać taki pretekst, żeby mógł z twarzą podnieść rękę za projektem.

Czemu ten projekt pojawia się właśnie teraz? To kolejny test prezesa, a raczej próba ustawienia wojsk na planszy. PiS chce zagonić opozycję na pozycje, z których w kampanii usiłowała uciec, czyli do obozu obrońców najbogatszych. Bo nie dość, że nie chcą, by najlepiej zarabiający więcej dorzucali do wspólnego emerytalnego kotła, to jeszcze mogą doprowadzić do sytuacji, w której szczodrobliwy PiS nie będzie miał pieniędzy na spełnianie swoich obietnic wyborczych. A kto wie, może nawet wszystko to wpłynie na załamanie się programu 500+, perły w koronie Zjednoczonej Prawicy? I kto będzie temu winien? Oczywiście Grzegorz Schetyna z Małgorzatą Kidawą-Błońską.