Bogusław Chrabota: Odpowiedzialność Kaczyńskiego

Wszystko to jednak poglądy. Fakty są ponad tym, realne jak migracje, degradacja środowiska czy kryzys demograficzny. Jedyne, czego należy wymagać od rządu, to budowania polityk państwowych i narodowych w oparciu o fakty; to wyzwanie niezależne od narracji, poglądów czy wyznania wiary. I tego domagam się głośno od człowieka, który zdominował w ostatnich latach polską politykę. Już w poniedziałek podejmie ostateczną decyzję, czy wchodzić do rządu, którym faktycznie steruje od dawna. Z tylnego siedzenia limuzyny, a więc bez pełnej kontroli. Ten brak pełnej kontroli jest wygodny. Zawsze może powiedzieć: to nie ja – to oni. A jednak przecież wszyscy wiedzą, że on jest najważniejszy.