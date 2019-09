Krzyżak: Dość prymasa Polaka. Czas na Kaczyńskiego

Władzy i sprzyjającym jej mediom nie po drodze z arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Nie słodzi i coraz częściej pozwala sobie na krytykę.

Kiedy przed miesiącem opublikowałem na łamach „Rzeczpospolitej" analizę kilku kazań abp. Marka Jędraszewskiego („Hierarcha na pierwszej linii", 28.08.2019 r.), jeden z prawicowych portali – uważany wręcz za tubę obecnej władzy – uznał, że mój tekst wart jest zauważenia. Omawiający go artykuł zatytułowano tak: „Niebywałe: publicysta »Rz« uderza w abp. Jędraszewskiego". Poniżej dalsza część artykułu

Z kolei w poprzednim tygodniu na konferencji „TworzyMy pokój. Wiara w demokracji – czas wyzwań" abp Wojciech Polak, pytany o zdanie w sprawie słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że „Kościół był, jest dzierżycielem jedynego powszechnego systemu wartości; poza nim mamy tylko nihilizm", stwierdził, że nie jest „to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce ani w ogóle stanowisko Kościoła katolickiego". Czekałem wtedy na równie błyskotliwy tytuł na owym portalu. I doczekałem się: „Jarosław Kaczyński podkreśla rolę katolicyzmu, a abp Polak... odcina się w Muzeum POLIN".

Właściwie powiedziano w nim wszystko. Prezes PiS to prawdziwy obrońca wiary i katolicyzmu, prymas Polski przy nim jest nikim, a w ogóle konferencja odbywała się w żydowskim muzeum. Taki też wydźwięk miały komentarze pod tekstem. Zacytuję jedynie kilka w oryginalnej pisowni.

PiotrDCS napisał: „Kaczyński szczerze, Abp Polak politycznie. Takie czasy!".

Pisi ubolewa: „Jakiego my Prymasa doczekaliśmy? Wychwalany przez Michnika i Żakowskigoo, niepozwólmy aby Kościołem kierował ktoś taki najgorszy Prymas (tchórz). Prymasem dziś musi być ktoś kto jest odważny".

Pisowiec stwierdził: „Biskupi winni wypowiedzieć mu posłuszeństwo i złożyć wniosek do Papieża o odwołanie Abp »Polaka« ze stanowiska. A najlepiej zamknąć go w zakonie bez dostępu do ludzi, aby nie hańbił wiary".

Jurek podsumował: „Jeśli te poglądy p.Kaczyńskiego nie są równe z Polskim Kościołem, z naszą tradycją Narodową, to co ty człowieku robisz w naszym Kościele, co ty robisz w Chrześcijańskiej Polsce?".

I jeszcze zatroskana o los Kościoła w Polsce Pati1998: „Mieszkam w Gnieźnie, znam kapłanów, którzy są zmuszeni ukrywać swoje poglądy polityczne. Jakiekolwiek przejawy wspierania prawej strony sceny politycznej skutkują natychmiastowym wezwaniem na dywanik. Kuria przygląda się aktywności kapłanów w mediach społecznościowych. Skręt w prawo, jak już napisałam, skutkuje minimum telefonem dyscyplinującym. Tak lewicującego prymasa Polska nie miała od czasów Gabriela Podoskiego. Tutaj spokojnie można między tymi prymasami postawić znak równości. Czym wsławił się Podoski proszę doczytać".

Wyręczę leniwych. Gabriel Podoski był m.in. członkiem loży masońskiej, uczestnikiem konfederacji radomskiej, a prymasem Polski został z namaszczenia carycy Katarzyny II. Zmarł w 1777 r. w Marsylii, do której uciekł ponoć razem z kochanką. Jego zwłok nigdy nie złożono w grobie. W czasie rewolucji francuskiej wrzucono je do wody. Zdrajca.

I na takie komentarze pod swoimi artykułami pozwala redakcja, która ponoć walczy z hejtem, nienawiścią, a usta jej przedstawicieli pełne są frazesów o chrześcijańskiej miłości. Podkreślmy jeszcze, że to ta sama redakcja, która od kilku tygodni broni abp. Jędraszewskiego i nazywa go „niezłomnym".

Podejrzewam, że abp Polak uodpornił się już na taką krytykę. Dla tej opcji i tak jest spalony. Kilka miesięcy temu, gdy Jarosław Kaczyński w Pułtusku grzmiał, że „kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę", prymas Polski w rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że żadnej ręki podniesionej na Kościół nie dostrzega.

Ale czasem i głos prymasa się przydaje. Kiedy 26 sierpnia w homilii na Jasnej Górze, nawiązując do profanacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, mówił, że „bolesne, niezrozumiałe i krzywdzące są próby jego oszpecania, wyśmiania, wykorzystania i zawłaszczania do własnych celów ideologicznych czy politycznych" i nigdy nie wolno brać częstochowskiej ikony „na sztandary żadnej walki", ten sam portal w całości przytoczył kazanie. Bo choć nie wprost, to jednak pojawiło się nawiązanie do LGBT.

Minął miesiąc i redaktorzy zdążyli „zapomnieć", że abp Polak w tym kazaniu apelował: „Zaprzestańmy tych bratobójczych waśni; zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów; nie prowokujmy jedni drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii".