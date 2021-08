Zuzanna Dąbrowska: PiS przeciw Milence i biskupom

Stosunek państwa polskiego do koczującej grupy to złamanie praw ludzkich i – słuchając biskupów – boskich. Niedopuszczanie do badań lekarskich, przekazywania jedzenia i poprawy warunków sanitarnych to znęcanie się nad koczującymi. Rozkazy z samej politycznej góry pokazują, że władza w naszym kraju pogardza ludźmi i zrobi wszystko, by wypchnąć ten problem. A nasze milczenie będzie jej sprzyjać.