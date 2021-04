Jędrzej Bielecki: Pandemia pomoże uratować klimat

Do niedawna wydawało się to dla wielu abstrakcją. Żyliśmy w złudzeniu, że dzięki rzekomo rozwiniętej cywilizacji zdołamy utrzymać przyrodę pod kontrolą. Pandemia kazała jednak radykalnie zweryfikować to założenie. Pokazała, jak kruche są systemy gospodarcze i polityczne zbudowane przez człowieka. Dziś znacznie łatwiej sobie wyobrazić, że Covid-19 może być tylko wstępem do znacznie większej katastrofy, jeśli szybko nie zadbamy o środowisko.