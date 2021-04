Marek Kozubal: Zamęt, czyli klątwa Smoleńska

W sobotę minie 11 lat od katastrofy pod Smoleńskiem. Od ponad pięciu lat u władzy jest PiS i wydawać by się mogło, że ma odpowiednie narzędzia, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nic takiego się nie stało, za to obserwujemy zamęt, który podważa wiarygodność nie tylko PiS, ale i państwa.

Raport komisji Jerzego Millera, przyjęty dziesięć lat temu, opisujący zaniedbania załogi samolotu oraz rosyjskich kontrolerów, został uchylony przez komisję, na czele której stoi Antoni Macierewicz. Ten zaś od wielu miesięcy opowiada, że nowy raport ma już gotowy, ale go nie upublicznił. Nie pokazując dowodów, opowiada, że przyczyną katastrofy był wybuch.

– Nadzieje, które wiązaliśmy z podkomisją smoleńską, zostały w dużej mierze zawiedzione – powiedziała w rozmowie z Gazeta.pl Magdalena Merta, która w katastrofie straciła męża. Zaapelowała do szefa MON o przeprowadzenie audytu działalności komisji Macierewicza. – Miałam nadzieję na odzyskanie wraku. Nie wierzę w badanie przyczyny rozbicia samolotu bez samolotu. Ten kluczowy dowód, wciąż pozostający w Rosji, powinien zostać odzyskany. Polskie władze deklarowały, że będą się starać go odzyskać i że to się w końcu dokona – dodała Merta.