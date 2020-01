Szułdrzyński: Okrągły stół, czyli wyjście awaryjne

Tyle tylko, że to, co pasuje młodym, walczącym o uwagę mediów politykom, nie bardzo przystaje do wizerunku głowy państwa. Radykalizm Dudy może się podobać w twardym elektoracie PiS, może przypaść do gustu dowódcy operacji „walka z kastą" Zbigniewowi Ziobrze i prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, likwidującemu właśnie niezależność sądownictwa w Polsce. Ale z bardziej umiarkowanej strony obozu rządzącego płyną sygnały, że prezydent się zagalopował, nawet jeśli dzięki radykalizmowi Duda może odebrać kilka punktów procentowych kandydatowi Konfederacji. Prowadzi to jednak do sytuacji, w której Zjednoczonej Prawicy może być bardzo ciężko cofnąć się choćby o krok w próbie podporządkowania sobie sądownictwa.