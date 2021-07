Szułdrzyński: PiS odzyskał większość, stracił resztki honoru

Tym, co najbardziej przebiło się z ostatniego kongresu PiS (bo przecież nie było niusem to, że Jarosław Kaczyński został po raz 64 prezesem partii), była uchwała dotycząca nepotyzmu. Członkowie partii przyjęli dezyderat, który sprowadzał się do tego, że małżonkowie i dzieci polityków PiS nie będą zatrudniani w spółkach Skarbu Państwa. W uchwale znalazł się komiczny wyjątek mówiący o tym, że nie dotyczyć to będzie przypadków, gdy wspomniane osoby zostały zatrudnione ze względu na swoje kompetencje, nie zaś wyłącznie po znajomości. Co stanowiło de facto przyznaje się do tego, że większość z nich została zatrudnionych nie ze względu na kompetencje.

I to właśnie ten wyjątek najmocniej przebił się do opinii publicznej. Dlatego dzień później Jarosław Kaczyński musiał się bronić, że ten wyjątek będzie absolutnie wyjątkowy. Ale chyba nikogo nie przekonał, bo temat nepotyzmu zaczął się pojawiać jak refren w naszej debacie. By polepszyć swój wizerunek PiS postanowił mówić, że nawet przyjmie specjalną ustawę, która prawnie zakaże zatrudniania rodzin posłów w spółkach państwowych i samorządowych. Niektórzy nawet wykazali się taką brawurą, że przekonywali, iż PiS jest pierwszą partią, która złożyła taką obietnicę, a poprzednicy zatrudniali bliskich i z tym nic nie robili. Słowem PiS zaczął walczyć z nepotyzmem, który sam przez sześć lat ciężko w Polsce utrwalał i starał się to zmienić w swój wizerunkowy sukces, co było mission impossible.