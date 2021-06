Cieślak: Rząd zgodził się na Openera. Teoretycznie

Jak informuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura i sportowe emocje znowu zagoszczą na PGE Narodowym. (….) na płycie PGE Narodowego wyrosną cztery wielkie telebimy, na których kibice będą mogli śledzić mecz Polska-Hiszpania rozgrywany w ramach Euro 2020.

– Narodowa Strefa Kibica to pierwsza taka okazja do wspólnego przeżywania wydarzenia sportowego od kiedy walczymy z pandemią koronawirusa. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego kibicowania – powiedziała wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Anna Krupka podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym.



Czytamy dalej: „Narodowa Strefa Kibica, która powstanie przy okazji meczu Polaków z Hiszpanami, to pierwsze od wielu miesięcy wydarzenie całostadionowe na PGE Narodowym. Odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, przy maksymalnie 50-procentowej obecności publiczności (….) Goście będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz do zajmowania wyłącznie miejsc wskazanych na biletach.