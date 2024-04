Co to znaczy? Potrzebujemy historycznej zmiany warty. I pewnie też zmiany pokoleniowej. Dobrze by było zacząć traktować Parlament Europejski poważnie. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy i czego oczekujemy od naszych przedstawicieli w Unii, powinniśmy w końcu zrozumieć, dlaczego taki kraj jak nasz potrzebuje sprawnych wykonawców tzw. dyplomacji parlamentarnej.

Chcemy dołączyć do rozgrywających w Unii?

W każdej kadencji PE wygląda to podobnie: jest dość niewielka grupa posłów bardzo aktywnych, świetnie dogadująca się z politykami z innych krajów i często też z innych grup parlamentarnych. Oni walczą skutecznie o ważne dla siebie sprawy. Dalej jest największa grupa średniaków: umiarkowanie aktywnych i podobnie sprawczych. Oraz mała grupa posłów kompletnie tu zagubionych, lekceważących obrady i niewyrabiających sobie żadnych kontaktów.

Tyle że w ramach krajowych delegacji wygląda to już inaczej. Widać, że państwa z dobrze funkcjonującą demokracją, z silną administracją i dużym zaangażowaniem obywatelskim przysyłają tu więcej aktywnych posłów. A oni potem załatwiają więcej spraw ważnych dla swych krajów. Tak więc to od nas, obywateli, zależy, czy chcemy dołączyć do rozgrywających w Unii. Bo to my decydujemy przy urnach, czy będą tu trafiać pogubieni działacze na pięcioletnie wakacje lub polityczną emeryturę, czy jednak do ciężkiej pracy wyślemy polityków prężnie szukających kontaktów, sprawnie poruszających się w międzynarodowych kuluarach i mających serce do konkretnych tematów, jakimi zajmuje się PE.