Jerzy Haszczyński: Nie tylko Dudy nie ma. Nas nie ma

Słowa padły w wywiadzie dla piątkowej „Rzeczpospolitej”, którego Zbigniew Rau udzielił Jędrzejowi Bieleckiemu. Jak mówił minister, sojusznicy amerykańscy „nie znaleźli czasu” na to, by przed ogłoszeniem przez prezydenta Joe Bidena, że sankcji za Nord Stream 2 nie będzie, skonsultować tę decyzję z tymi, którym najbardziej zagrażają jej skutki.

Tak, bezrefleksyjne wspieranie Trumpa było błędem. A podważanie zwycięstwa Bidena i zwlekanie z gratulacjami dla niego - było nawet niezgodne z polskim interesami, bo Polska nie ma stosunków z Ameryką Trumpa, lecz z Ameryką. To, że prezydent Andrzej Duda się na takie działania zdecydował, dramatycznie obciąża bilans jego polityki zagranicznej. Szkodzi Polsce: to, że Duda tygodniami nie może się doczekać na telefon od Bidena, nie jest bowiem tylko jego problemem.

Duda i PiS obrazili Bidena, wspierali Trumpa, o którym cały Zachód chce jak najszybciej zapomnieć, i nie mają żadnego przełożenia na jego administrację - na tym zazwyczaj kończy się refleksja związana z wywiadem Raua. I przy okazji z Nord Streamem 2 i polityką Zachodu wobec Rosji.

A nie powinna się kończyć. Biden - i to jest ten niezauważany kontekst - nie konsultował decyzji nie tylko z Polską, ale i z innymi krajami, których ona dotyczy. Z mediów dowiedziała się o nich Ukraina, Amerykanie nie znaleźli czasu także dla państw bałtyckich - należących jak my do NATO.

Doświadczenie z przeszłości podpowiada, że nie konsultowaliby jej także z Polską pod innymi rządami, tak jak to było w czasach Baracka Obamy, który 17 września 2009 r. zaskoczył wycofując się z planów budowy tarczy antyrakietowej, czyli robiąc prezent Rosji naszym kosztem i to w symbolicznym dniu.

Naiwnością jest przyjmowanie założenia, że prezydent najważniejszego mocarstwa teraz nie zrobiłby kolejnego prezentu Rosji, nie odblokowałby budowy Nord Stream 2, gdyby Duda złożył mu w odpowiednim czasie gratulacje.

Zrobił to, choć wcześniej zgadzał się z większością amerykańskch senatorów z obu partii, że NS2 to sposób na finansowanie przez Rosję jej imperialnych działań, burzenie porządku w Europie, a jako prezydent USA uznał, że na czele Rosji stoi „zabójca”. Na pewno zdania nie zmienił, ale zdecydował się odwołać sankcje, nie dostając od Putina nic w zamian. Uzyska coś od Niemiec, prących bez oglądania się na interesy mniejszych partnerów z UE i NATO do miliardowych interesów z Rosją. Ale czy to jest dobra informacja dla Polski i regionu?

Nie. Nas i regionu nie ma przy stole, przy którym ważą się nasze losy. Nie oznacza to, że nie możemy teraz liczyć na sojuszników, na NATO, które wygłosi odpowiednie słowa na poniedziałkowym szczycie. Nie oznacza, że mamy drżeć, iż jutro Rosja może wkroczyć do Estonii. Ale świat nie kończy się jutro. Nie wiadomo, kiedy poznamy konsekwencje decyzji podejmowanych teraz ponad naszymi głowami.