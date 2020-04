Michał Szułdrzyński: Kompromis, którego politycy nie chcą

Donald Tusk we wtorek ogłosił, że zamierza wybory zbojkotować, jeśli będą miały postać listownego głosowania organizowanego przez wicepremiera Jacka Sasina. Scenariusz przedstawiony przez Tuska jest prosty: jeśli wszyscy sympatycy opozycji zbojkotowaliby majowe wybory, frekwencja byłaby bardzo niska, a poparcie dla Andrzeja Dudy bardzo wysokie. To zaś da asumpt do zakwestionowania prawomocności wyborów i demokratycznego mandatu nowo wybranego prezydenta. Tusk liczy, że widmo blamażu doprowadzi PiS do wycofania się. A zarazem to dłoń wyciągnięta do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która również zdecydowała, że jeśli głosowanie będzie korespondencyjne, to ona nie weźmie w nim udziału, choć w wyborach sama startuje.